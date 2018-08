später lesen Börse in Frankfurt Dax mit leichten Verlusten - Bewegung im Zollstreit FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Ein Annäherungsversuch der Europäischen Union im Handelsstreit mit den USA hat am Donnerstag größere Kursverluste am deutschen Aktienmarkt verhindert. Zwar verlor der Dax am Ende 0,54 Prozent auf 12.494,24 Punkte. dpa