Dax kommt wieder in Fahrt

Der Dax hat sich Stück für Stück wieder nach oben gearbeitet. Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex 0,65 Prozent auf 12.300,75 Punkte. Stützend wirkte sich laut Händlern der wieder etwas gesunkene Euro-Kurs aus.

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hatte am Morgen erneut keine schnelle Änderung der extrem lockeren Geldpolitik in Aussicht gestellt und damit den Euro belastet.

Von der Geldflut der EZB profitieren Aktien, während andere Anlageklassen wie Anleihen dadurch unattraktiver werden. Ein schwächerer Euro wiederum verbessert die Exportchancen deutscher Unternehmen.

Die Spannungen zwischen Großbritannien und Russland wegen des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal spielte am deutschen Aktienmarkt keine Rolle. Auch die Sorgen wegen der politischen Querelen in Washington nach dem Rauswurf von Außenminister Rex Tillerson durch Präsident Donald Trump rückten in den Hintergrund.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Nachmittag um 0,12 Prozent auf 25.898,69 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,53 Prozent auf 2708,42 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,45 Prozent höher.

An der Dax-Spitze legten die Adidas-Aktien mit einem Plus von mehr als 11 Prozent deutlich zu. Der Sportartikelhersteller will seinen Aktionären im laufenden Jahr nach einem Gewinnsprung eine höhere Dividende zahlen und in den kommenden Jahren noch profitabler werden.

Im MDax sprangen die Hochtief-Papiere nach einem Abkommen zur Übernahme des spanischen Autobahnbetreibers Abertis um gut 5 Prozent hoch. Für die Anteile des Rüstungskonzerns und Autozulieferers Rheinmetall ging es nach einem Großauftrag aus Australien hoch.

Am Rentenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei 0,41 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 139,70 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,06 Prozent auf 157,49 Punkte nach. Der Euro kostete zuletzt 1,2369 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2378 (Montag: 1,2302) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8079 (0,8129) Euro.