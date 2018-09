Dax kann 12.000-Punkte-Marke nicht halten

Die Aussicht auf einen schwachen Börsenstart in den USA belastete.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, gab am Dienstag um 0,28 Prozent auf 26.264,66 Punkte nach. Der TecDax verlor 0,13 Prozent auf 2905,25 Zähler. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, gab zuletzt ein halbes Prozent ab.

Unternehmensseitig rückten im Leitindex erneut die Versorgeraktien auf die vorderen Plätze. Sie profitierten von einer positiven Studie der US-Investmentbank Morgan Stanley zur europäischen Branche.

Die Aktie von Fresenius zählte mit plus 0,2 Prozent ebenfalls zu den gefragtesten Werten. Eine Aufsichtsbehörde in den USA stellte beim Generikahersteller Akorn Datenintegritätsprobleme fest, was Händlern zufolge dem deutschen Medizinkonzern in die Karten spielen dürfte.

Im MDax stieg der Anteilsschein der Aareal Bank um 2,2 Prozent. Analysten lobten den Schritt des Gewerbeimmobilien-Finanzierers, die sich in der Abwicklung befindende Düsseldorfer Hypothekenbank zu übernehmen.

K+S sackten mit minus 3,0 Prozent an das MDax-Ende und erreichten zugleich bei 17,805 Euro den tiefsten Stand seit Oktober 2016. Wegen der extremen Trockenheit fährt der Dünger- und Salzkonzern seine Produktion auch an seinem zweiten Standort in Hessen herunter.