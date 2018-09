Dax kämpft um die Marke von 12.000 Punkten

auch der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, drehte in die Gewinnzone. Rückenwind kam von der Wall Street.

Die wachsende Zahl wirtschaftlicher und politischer Risiken treibt zuletzt immer mehr Anleger aus Aktien. Die Auftragseingänge für die deutsche Industrie sanken im Juli überraschend und zudem deutlich.

Der MDax stabilisierte sich mit minus 0,08 Prozent auf 26:231,33 Punkte. Der Technologie-Index TecDax erholte sich leicht um 0,35 Prozent auf 2922,48 Punkte.

Der internationale Handelskonflikt und die Währungskrisen in einigen Schwellenländern bleiben die Hauptthemen. Das im Juli auf etwas mehr als 50 Milliarden US-Dollar gestiegene US-Handelsdefizit befeuert laut Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets die Sorgen.

Unter den Einzelwerten im Dax rückten die Aktien des Versorgers RWE an die Index-Spitze mit plus 2,7 Prozent vor. Eine große Branchenstudie gab Auftrieb.

Die Anteile von Infineon, die bereits tags zuvor zu den Schlusslichtern im Leitindex gezählt hatten, fanden sich erneut unter den größten Verlierern. Sie gaben um weitere 1,5 Prozent nach. In den USA hat sich die Stimmung für die Technologiebranche nach den jüngsten Rekordläufen wieder eingetrübt. Um weitere 1,8 Prozent ging es abwärts für die Bayer-Titel. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hatte am Vortag zur Zahlenvorlage vor allem mit seinem neuen Jahresausblick enttäuscht.

Die Anteile des Zahlungsabwicklers Wirecard, die in rund zwei Wochen in den Dax aufsteigen, gewannen im TecDax knapp 3 Prozent. Die Commerzbank-Aktien, die dafür wie erwartet in den MDax absteigen, verloren zugleich 1,1 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,21 Prozent am Vortag auf 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 141,07 Punkte. Der Bund-Future (Dezember-Kontrakt) legte um 0,11 Prozent auf 160,16 Punkte zu. Der Kurs des Euro legte moderat zu und wurde am frühen Nachmittag mit 1,1648 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1582 Dollar festgesetzt.