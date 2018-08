später lesen Börse in Frankfurt Dax im Plus FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Der deutsche Aktienmarkt hat am Morgen dank festerer US-Börsen an seine positive Bilanz der Vorwoche angeknüpft. Jenseits des Atlantik hatte der S&P-500-Index am Freitag dank der Aussicht auf eine weiterhin behutsame US-Geldpolitik abermals ein Rekordhoch erreicht. dpa