Dax im Plus: Optimismus im Handelsstreit

Bereits zu Wochenbeginn hatten die Börsen nach den positiven Signalen im Handelsstreit wieder Hoffnung geschöpft, dass sich im Zollstreit der USA mit Ländern wie Kanada, China oder der Europäischen Union die Wogen glätten werden. So hatten am Vorabend in den USA die Nasdaq-Indizes sowie der S&P 500 erneut Rekordhochs markiert.

Der Dax gewann nach den ersten Handelsminuten 0,34 Prozent auf 12 580,61 Punkte, nachdem er bereits am Montag um mehr als 1 Prozent zugelegt hatte. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte am Dienstag um 0,47 Prozent auf 27 230,80 Punkte vor. Der TecDax kletterte um 0,28 Prozent auf 3037,00 Zähler nach oben. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Dienstag um 0,1 Prozent nach oben.