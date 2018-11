später lesen Börse in Frankfurt Dax erobert verlorenes Terrain zurück FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Der Stabilisierungsversuch am deutschen Aktienmarkt geht weiter: Der Dax knüpfte am Morgen mit einem Kursgewinn an seinen positiven Schluss vor dem Wochenende an. Kurz nach dem Handelsbeginn stand der deutsche Leitindex 1,07 Prozent höher bei 11.312,19 Punkten. dpa