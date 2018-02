später lesen Börse in Frankfurt Dax deutlich erholt dank Rückwind aus den USA FOTO: Christoph Schmidt FOTO: Christoph Schmidt Teilen

Nach dem heftigen Kursrutsch in den USA dauern die Turbulenzen an den Aktienmärkten an. Die befürchtete Panik blieb am Dienstag aber aus. Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger jedoch endgültig kalte Füße bekommen. dpa