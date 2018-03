Dax auf Talfahrt in Richtung 12.000 Punkte

Die Talfahrt im Dax am Vortag hat sich fortgesetzt. Die Nervosität steigt, denn es droht der Rutsch unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten.

Der zunehmende Protektionismus in den USA sowie wichtige politische Entscheidungen in Deutschland und Italien schrecken die Investoren aktuell ebenso ab wie die Furcht vor steigenden Zinsen bei zugleich mittlerweile hohen Aktienbewertungen.

Im frühen Handel büßte der deutsche Leitindex 1,11 Prozent auf 12.055,04 Punkte ein. Im Wochenverlauf bedeutet dies einen Verlust von mehr als drei Prozent. Ende Januar noch hatte der Dax bei 13.597 Punkten ein Rekordhoch markiert.

Der MDax, in dem mittelgroße deutsche Unternehmen versammelt sind, sank am Freitagmorgen um 0,99 Prozent auf 25.535,00 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 1,57 Prozent auf 2521,97 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,96 Prozent auf 3366,55 Zähler.

Am Donnerstag war es für den US-Index Dow Jones Industrial nach dem europäischen Handelsschluss zunehmend kräftiger abwärts gegangen. In Fernost setzten sich die Verkäufe dann an diesem Morgen fort. In Japan etwa sackte der Nikkei 225 um 2,5 Prozent ab.

Die Aktien von Stahlherstellern wie Thyssenkrupp und Salzgitter litten mit minus 1,2 Prozent und minus 2,8 Prozent darunter, dass die USA importierte Stahlprodukte mit Strafzöllen belegen will. Überdurchschnittlich schwach zeigten sich im Dax auch die Bankaktien: Commerzbank büßten 2 Prozent ein und Deutsche Bank 1,7 Prozent.