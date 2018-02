Daimler-Chef Zetsche verdiente 8,6 Millionen Euro

Der Vorstandschef von Daimler verdient mehr als doppelt so viel wie die anderen Vorstandsmitglieder. Die oberste Führungsetage des Stuttgarter Konzerns erhielt 33,3 Millionen Euro und damit 13 Prozent mehr als noch im Jahr 2016. Der Konzern hatte im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von 10,8 Milliarden Euro (plus 24 Prozent) bei einem Umsatz von 164,3 Milliarden Euro (plus sieben Prozent) eingefahren. Die Aktionäre strichen eine um zwölf Prozent höhere Dividende ein, die Mitarbeiter profitierten davon mit höheren Jahresboni.

Einsam an der Spitze liegt Zetsche nach mehr als vier Jahrzehnten bei Daimler auch beim gegenwärtigen Wert seiner Pension mit 42,7 Millionen Euro. Der Vertrag des 64-Jährigen läuft Ende kommenden Jahres aus. Es wird fest damit gerechnet, dass Zetsche dann nach einer Auszeit an die Spitze des Daimler-Aufsichtsrats wechselt.

(rtr)