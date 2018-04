Als Druckmittel in dem Konflikt erwägt China einem Medienbericht zufolge eine Abwertung der Landeswährung Yuan, was die Exporte stützen könnte. US-Präsident Donald Trump hatte bereits am Sonntag getwittert, dass er im Handelsstreit mit Zugeständnissen der Volksrepublik rechne: "China wird seine Handelsbarrieren einreißen, weil es das Richtige ist." Daraufhin eröffneten die US-Börsen gestern mit leichten Kursgewinnen.

(rtr)