China-Reise für Gründer und Mittelständler

Die Rheinische Post wird die rasante Entwicklung bei ihrem dritten China-Kongress in Experten-Foren erörtern. Er findet am 4. Juli im Van-der-Falk-Hotel in Düsseldorf statt. Im Vorfeld ist eine Unternehmerreise der besonderen Art geplant. Sie führt in Düsseldorfs Partnerstadt Chongqing, die mit 30 Millionen Einwohnern als größte Stadt der Welt gilt, sowie nach Chengdu in die südwestlichen Boom-Provinz Sichuan. Die Reise bietet neben einem hochinformativen Rahmenprogramm viele Möglichkeiten zu individuellen Gesprächen mit potenziellen Investoren, Handels- und Kooperationspartnern. Zielgruppen sind junge Unternehmen, Start-ups, mittelständische Unternehmen, der Fokus liegt auf Technologien und neue Industrien.

Die Rheinische Post wird die Reise begleiten, ebenso die chinesische Autorin des Buches "Die Chinesen - Psychogramm einer Weltmacht", Guangyan Yin-Baron. Auch lokale chinesische Medien werden berichten. Die Teilnehmer werden von Generalkonsul Haiyang Feng empfangen. Sie können zudem mitteilen, welche Branchen und Unternehmen sie besuchen möchten. Die Reise findet vom 22. bis 29. April 2018 statt, Anmeldeschluss ist der 15. März. Der Teilnahmepreis beträgt 2600 Euro inklusive Ticket für den Kongress "China trifft NRW - Start it up" am 4. Juli.

Mehr Infos: www.rp-china-kongress.de oder office@ronleigh.de

(RP)