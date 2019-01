später lesen Branche verbucht Rekordjahr Caravans werden immer beliebter FOTO: Marijan Murat FOTO: Marijan Murat Teilen

Die Caravan-Branche in Deutschland wächst weiter. Vergangenes Jahr wurden 71.186 Wohnwagen und Reisemobile in der Bundesrepublik neu zugelassen, was einem Plus von 12,5 Prozent im Vergleich zu 2017 entspricht. dpa