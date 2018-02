BVB macht deutlich mehr Gewinn

Während die Kassen klingeln, war der sportliche Erfolg des BVB zuletzt eher mäßig. Nach dem Aus in der Champions League schaffte der mit Abstand hinter Erzrivalen Bayern München abgeschlagene Tabellenzweite am Donnerstag nur knapp das 1:1 gegen Atalanta Bergamo und damit den Einzug in das Europa-League-Achtelfinale. Für den Fußballclub bedeutet das widerum weitere Einnahmen unter anderem durch TV-Gelder.

(rtr)