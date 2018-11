Der Bundesrechnungshof warnt vor dem geplanten Europäischen Währungsfonds

Die geplante Umwandlung des Euro-Rettungsschirms ESM in einen Europäischen Währungsfonds (EWF) bringt aus Sicht des Bundesrechnungshofs (BRH) für deutsche Steuerzahler erhebliche Risiken mit sich. Der Rechnungshof befürchtet solche neuen Risiken, wenn der Fonds künftig auch krisengeschüttelten Banken unter die Arme greifen soll und wenn Euro-Länder künftig leichter kurzfristige Kredite aus dem Fonds erhalten können, um konjunkturelle Schwankungen auszugleichen. Das geht aus einem Bericht hervor, den der BRH am Freitag dem Bundestag zugeleitet hat.

Der Verordnungsvorschlag der Kommission ziele darauf ab, „Stabilitätshilfen an Mitglieder künftig früher, breiter und einfacher auszureichen. Sie sollen zudem nicht mehr in dem Maße wie bisher an Reformauflagen geknüpft werden“, kritisiert der BRH darin. Hinzu kommt, dass der EWF zusätzlich Teil eines Sicherheitsnetzes für Banken im Euro-Währungsgebiet werden und hierfür bis zu 60 Milliarden Euro bereithalten soll. „Damit sollen Banken notfalls weiterhin mit Steuermitteln gerettet werden“, so der Rechnungshof. „Eine derartige Ausweitung des ESM würde Fehlanreize für Staaten und Banken schaffen und die wichtige Aufgabe der Krisenbewältigung schwächen“, heißt es in dem Bericht. „Der EWF würde finanziell stärker beansprucht, das Volumen möglicher Ausfälle steigen.“

Insgesamt könnte die Ausweitung der Aufgaben dazu führen, dass das Stammkapital des Fonds erhöht werden müsste. Dies würde zu einer Ausweitung der Haftung Deutschlands führen, die bisher auf 190 Milliarden Euro begrenzt ist. Eine höhere Haftung wäre ohne Zustimmung Deutschlands zwar nicht durchsetzbar, aber der BRH geht davon aus, dass sich die Bundesregierung einem gemeinsamen Anliegen der Euro-Länder im Notfall nicht entziehen könnte. „Insgesamt ergeben sich aus der Einrichtung des EWF erhebliche Risiken für den Bundeshaushalt“, warnt deshalb die unabhängige Behörde.

Der Bundestag solle sich daher rechtzeitig und frühzeitig in die Reformdiskussion einschalten, damit dieser Prozess nicht am Parlament vorbei geregelt werde, empfiehlt der BRH. Die Verhandlungen in Brüssel sollen im Dezember abgeschlossen werden.