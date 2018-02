später lesen Frankfurt Britische Banken müssen bis Juni Euro-Lizenz beantragen Teilen

Die Banken im Euroraum sind widerstandsfähiger geworden und halten mehr Kapital vor. Dennoch müssen sie weitere Hausaufgaben machen und ihre Bilanzen aufräumen, mahnte Danièle Nouy, Bankenaufseherin der Europäischen Zentralbank (EZB). 200 Milliarden Euro an faulen Krediten haben sie in den vergangenen drei Jahren abgebaut. Aber sie schleppen immer noch Problemkredite über 760 Milliarden Euro mit sich herum. Problemkredite solle man in guten Zeiten reduzieren. "Die guten Zeiten sind jetzt", so Nouy. Brigitte Scholtes