40.000 neue Jobs Bitkom: Digital-Branche ist Jobmotor

Die Digitalbranche in Deutschland ist auf Wachstumskurs. „Wir befinden uns in der längsten Wachstumsphase seit Bestehen der Bundesrepublik“, sagte der Präsident des Digitalverbands Bitkom, Achim Berg, in Berlin. dpa