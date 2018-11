später lesen Digitalwährungen unter Druck Bitcoin-Absturz setzt sich fort FOTO: Franziska Scheven FOTO: Franziska Scheven Teilen

Der Sinkflug vieler Digitalwährungen wie Bitcoin hat sich auch am Dienstag fortgesetzt. An der großen Handelsbörse Bitstamp fiel der Kurs für einen Bitcoin am Morgen bis auf 4485 US-Dollar. Das war der tiefste Stand seit Oktober 2017. dpa