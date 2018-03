später lesen München Bafin-Chef gegen Verkaufsverbot für Policen Teilen

Der oberste deutsche Finanzaufseher Felix Hufeld hält nichts davon, den Verkauf von Lebensversicherungsbeständen an Abwickler zu verbieten. Politiker und die Gewerkschaft hatten das gefordert. "Dazu gibt es aus meiner Sicht keinen Grund", sagte Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), dem "Manager Magazin". "Ein Verkauf ist kein Verrat am Kunden, sondern eine legitime unternehmerische Entscheidung", betonte der Bafin-Chef. Die drei in Deutschland aktiven Abwickler hätten viel in IT investiert und seien darauf angewiesen, große Bestände zu kaufen.