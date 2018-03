später lesen Leichte Frühjahrsbelebung Arbeitslosenzahl geht im März auf 2,458 Millionen zurück FOTO: David-Wolfgang Ebener FOTO: David-Wolfgang Ebener Teilen

Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Vormittag die Arbeitslosenzahlen für März. Von der Deutschen Presse-Agentur befragte Volkswirte hiesiger Großbanken rechnen mit einer leichten Frühjahrsbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt - allerdings nicht ganz so stark wie in den Vorjahren. dpa