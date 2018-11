später lesen Vorstandschef Bäte macht Druck Allianz plant europäischen Online-Versicherer FOTO: Sven Hoppe FOTO: Sven Hoppe Teilen

Twittern







Die Allianz will einen europäischen Online-Versicherer gründen. Starten soll die Direktversicherung zunächst mit Kfz-Policen in vier Ländern, wie der größte europäische Versicherer bei einem Investorentag in München ankündigte. dpa