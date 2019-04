(frin) Ausländische Fachkräfte suchen in NRW besonders häufig in Aachen nach einem Job. Das geht aus einer Auswertung des weltgrößten Job-Portals Indeed hervor. Demnach kam knapp jede zehnte Suchanfrage nach einem Job in Aachen 2018 aus dem Ausland (neun Prozent). Zum Vergleich: das zweitplatzierte Düsseldorf kommt nur auf einen Wert von 4,7 Prozent.

Indeed, das seinen Deutschland-Sitz in Düsseldorf hat, wird monatlich von mehr als 250 Millionen Menschen weltweit für die Jobsuche genutzt. Für unsere Redaktion hat das Portal die Suchanfragen für die 30 größten Städte in NRW ausgewertet.

Aachen profitiert dabei offenbar besonders von seiner Grenznähe. „In Grenzstädten ist der Austausch von Arbeitskräften aus dem Aus- und Inland dank der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU weit verbreitet“, sagt Indeed-Ökonomin Annina Hering. In Aachen kämen dementsprechend auch die meisten ausländischen Suchanfragen aus Belgien und den Niederlanden.

Zu den fünf gefragtesten Städten bei ausländischen Jobsuchenden zählen auch Köln, wo 3,7 Prozent der Suchanfragen aus dem Ausland kommen, Bonn (3,5 Prozent) und Münster (2,8).

Generell lässt sich sagen: Je größer die Stadt, desto größer auch die Zahl der Stellenanzeigen bei Indeed. Allein auf Köln entfallen zwölf Prozent aller Online-Stellenanzeigen in ganz NRW. Düsseldorf kommt auf 8,6 Prozent, Essen auf 5,6 Prozent.

Die Zahlen bedeuten jedoch nicht, dass in den Städten mehr Jobs geschaffen werden als auf dem Land – sie könnten auch einfach nur darauf hindeuten, dass es in Ballungsräumen aufgrund der Alternativen mehr Fluktuation gibt oder das Unternehmen in ländlicheren Regionen ihre Mitarbeiter seltener digital suchen.

Indeed hatte zuletzt mit dem Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln untersucht, welche Wege besonders erfolgreich sind, um Personal zu rekrutieren. Dazu wurden insgesamt 420 Unternehmen befragt. Ergebnis: nur wenige Firmen betreiben trotz des immer größer werdenden Fachkräftemangels eine strategische Personalarbeit.

Laut Anina Hering habe man außerdem festgestellt, dass sich Männer und Frauen unterschiedlich bewerben würden. Würden Unternehmen bei Stellenanzeigen Anforderungskataloge formulieren, würden Männer sich häufiger auch dann bewerben, wenn sie nur wenige Kriterien erfüllen. Viele Frauen würden hingegen noch zögern, wenn sie nur 80 Prozent der Anforderungen erfüllen. Damit Kompetenzanforderungen nicht abschreckend wirken, sollten sie weicher formuliert werden, rät Anika Jansen vom Kompetenzzentrum für Fachkräftemangel.