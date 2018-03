später lesen Frankfurt 6,5 Milliarden Euro Verkaufserlöse durch Börsengänge Teilen

Twittern







Boom bei den Börsengängen in Deutschland: Trotz der Turbulenzen an den Aktienmärkten haben im ersten Quartal sechs (Vorjahr: zwei) Unternehmen den Gang aufs Parkett gewagt. Das Emissionsvolumen lag bei rund acht Milliarden Dollar (knapp 6,5 Milliarden Euro). Das war der höchste Stand zu Beginn eines Jahres seit dem ersten Quartal 2000, wie aus einer Studie des Beratungsunternehmens EY hervorgeht. Mit Siemens Healthineers und DWS, der Fondstochter der Deutschen-Bank, fanden gleich zwei der drei weltweit größten Börsengänge in Deutschland statt. Für das Gesamtjahr hält EY-Experte Martin Steinbach bis zu 18 Börsengänge in Deutschland für realistisch.