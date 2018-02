17 Wochen Warten auf den Handwerker

Wer sein Bad renovieren oder gar ein Haus bauen willen, braucht viel Geduld. Die Auftragsbücher sind voll, der Fachkräftemangel groß - entsprechend lang müssen Kunden auf einen Handwerker warten. Im Bauhauptgewerbe von Nordrhein-Westfalen sind die Betriebe zu 87 Prozent ausgelastet, im Ausbaugewerbe zu 86 Prozent. "Das ist kaum noch steigerbar", sagt Hans Jörg Hennecke, Geschäftsführer der Handwerkskammer Düsseldorf. Auf einen Maurer müssen Kunden 10,7 Wochen warten, auf einen Dachdecker 9,2 Wochen und auf einen Fliesenleger 8,6 Wochen, wie aus der Konjunkturumfrage der Kammer hervorgeht, die die Auftragsreichweiten der NRW-Betriebe abgefragt hat. Henneckes Rat an Kunden: "Wenn Sie einen Handwerke haben, sollten Sie ihn sich warmhalten."

Ursache der Probleme ist zum einen der Wirtschaftsboom, zum anderen der Fachkräftemangel. "Er trifft insbesondere das Bauhaupt- und Lebensmittelgewerbe, auch Gewerke mit hohen Qualifikationsanforderungen wie Sanitär-Heizung-Klima und Elektrotechnik sind betroffen", so Hennecke.

Und nicht nur im Handwerk werden Fachkräfte knapp. "In Nordrhein-Westfalen sind vor allem Gesundheits- und Pflegeberufe, Berufe des Eisenbahnverkehrs und Berufe aus dem Bereich der Information und Kommunikation von Engpässen betroffen", heißt es in der neuen "Fachkräfte-Engpassanalyse NRW", die die Bundesagentur für Arbeit (BA) heute vorstellen will. Die Zahl der offenen Stellen für Fachkräfte ist demnach um 12,8 Prozent auf durchschnittlich 80.000 gestiegen. Und es dauert immer länger, freie Stelle zu besetzen: Die durchschnittliche Vakanzzeit stieg um sechs Tage auf 99 Tage, so die BA. Besonders groß ist der Mangel an Lokführern: Hier kommen auf 100 freie Stellen nur 43 Arbeitslose. Im Schnitt sind die Stellen 194 Tage unbesetzt. Wegen des Ausbaus wichtiger Bahnstrecken (vor allem des Rhein-Ruhr-Expresses) werde sich das Problem verschärfen, meint die BA. Bei Krankenschwestern und Altenpflegern sieht es ebenfalls dramatisch aus: Hier kommen auf 100 freie Stellen nur 83 Arbeitslose. Im Schnitt ist eine Stelle 147 Tage unbesetzt. Bei Apothekern, IT-Anwendungsberatern und Softwareentwicklern gibt es laut der Arbeitsagentur "moderate Engpässe".

Der Wirtschaftsboom schlägt sich auch in der Arbeitslosenstatistik nieder: Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar fiel so niedrig aus wie seit zehn Jahren nicht mehr, teilte die NRW-Regionaldirektion mit. 691.000 Menschen waren ohne Beschäftigung. Das sind zwar 29.000 mehr als im Dezember, aber 40.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,3 Prozent und damit 0,4 Punkte niedriger als im Januar 2017. Die Nachfrage nach Fachkräften sei unvermindert hoch. Die Unternehmen entließen sie selbst dann nicht, wenn das Geschäft saisonbedingt schlechter laufe, sagte Christiane Schönfeld, die Chefin der Regionaldirektion.

Bundesweit sank die Zahl der Arbeitslosen sogar auf den tiefsten Januar-Stand seit 27 Jahren. 2,57 Millionen sind nun ohne Arbeit, teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Vor einem Jahr hatte es in Deutschland noch 207.000 Arbeitslose mehr gegeben.

Und ein Ende des Booms ist nicht abzusehen. Die Bundesregierung erwartet auch im laufenden Jahr ein kräftiges Wachstum - und zwar von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das seien 0,5 Prozentpunkte mehr als noch im Herbst prognostiziert und 0,2 Punkte mehr als 2017, sagte Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) bei der Vorlage des Jahreswirtschaftsberichts. Der Aufschwung setze sich nunmehr im achten Jahr infolge fort. Gestützt werde er vom Export, vor allem aber von der Binnennachfrage, so Zypries. Der Mangel an Fachkräften sei jedoch heute schon ein Problem, das künftig größer werde.

Um das Problem einzudämmen, sollten wieder mehr junge Menschen an die berufliche Bildung herangeführt werden. Seit langem kritisiert das Handwerk den Akademisierungswahn. Eine Ausbildung beuge auch Enttäuschungen vor, meint Andreas Ehlert, Handwerkspräsident von NRW. "Erfahrungsgemäß bietet der deutsche Arbeitsmarkt rund 20 Prozent an hochqualifizierten Arbeitsplätzen mit Entscheidungs- und Personalverantwortung an. Die Studienanfängerquote eines Jahrganges liegt jedoch seit Jahren mehr als doppelt so hoch. Die Zahl der Statusenttäuschten wird deshalb zunehmen." Das Handwerk biete dagegen viele attraktive Stellen und planbare Karrieren.