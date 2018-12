Bürger und Unternehmen sollen einzelne staatliche Leistungen künftig leichter beantragen können und bei Besteuerung und Dokumentationspflichten entlastet werden. Dazu hat das Kabinett am Mittwoch ein Arbeitsprogramm zum Bürokratieabbau verabschiedet, das insgesamt 50 Einzelmaßnahmen enthält.

So sollen etwa Kinder, deren Eltern Hartz IV beziehen, leichter an die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets kommen, das ihnen von der Verfassung her zusteht. Der Eigenanteil von täglich einem Euro für ein Mittagessen in Schulen und Kitas wird abgeschafft. Ein entsprechender Gesetzentwurf wird kommende Woche verabschiedet. Eltern mit geringen Einkommen sollen zudem einfacher den staatlichen Kinderzuschlag beantragen können.

Für Unternehmen sei ein Bürokratieentlastungsgesetz III geplant, um etwa Doppelmeldungen bei Berufsgenossenschaften zu vermeiden. Im Steuer- und Sozialrecht würden Schwellenwerte für die Unternehmen vereinheitlicht, so die Regierung.

„Wir wollen, dass Gesetze den Alltagstest bestehen", erklärte Staatsminister Hendrik Hoppenstedt, der das Thema Bürokratieabbau im Kanzleramt koordiniert. „Die Spielregeln unseres Gemeinwesens müssen für das tägliche Leben gemacht sein.“ In der vergangenen Wahlperiode habe die Regel „one in, one out“, wonach für jeden neuen Gesetzentwurf ein alter gestrichen wird, den jährlichen Erfüllungsaufwand der Wirtschaft bereits um knapp zwei Milliarden Euro verringert. Die Regel werde fortgeführt. Allerdings sei es noch nicht gelungen, sie auch auf die Umsetzung von EU-Richtlinien anzuwenden oder sie innerhalb jedes einzelnen Ressorts verbindlich vorzuschreiben.

Die Wirtschaft reagierte enttäuscht auf die Initiative: Sie hatte mehr erwartet. „Die Bundesregierung tritt beim Bürokratieabbau auf der Stelle. Das beschlossene Arbeitsprogramm ist nicht mehr als ein Minimalkompromiss“, sagte Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Handwerks. Die guten Ansätze des One-in / One-out-Prinzips würden nicht weiterentwickelt. „Statt Ankündigungen zum Bürokratieabbau brauchen wir ein mutiges Gesetz, das den stark belasteten Betrieben endlich mit einem klaren Signal entgegenkommt“, sagte auch Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages.