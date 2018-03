VW will angeblich 340 Millionen Dollar in US-Werk investieren

Demnach sollte die Investitionen noch am Montag bekanntgegeben werden. Der für die USA zuständige VW-Manager Hinrich Woebcken hatte im vergangenen Jahr bekanntgegeben, dass in Tennessee ein fünfsitziger SUV gebaut werden soll. Wann das Projekt startet, verriet er damals nicht. Die Nachfrage nach Geländewagen hat in den USA deutlich angezogen. Davon profitiert auch VW.

(felt)