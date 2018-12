später lesen Sicherheitspersonal betroffen Verdi kündigt für Januar Streiks an vielen Flughäfen an FOTO: dpa, rhi jhe FOTO: dpa, rhi jhe Teilen

Twittern







Im Januar müssen Passagiere in Deutschland mit Behinderungen im Flugverkehr rechnen. Die Gewerkschaft Verdi kündigte am Freitag Streiks des Sicherheitspersonals an "vielen deutschen Flughäfen" an.