Musk verhandelt offenbar mit Staatsfonds aus Saudi-Arabien

Das schrieb Musk in einem Blogeintrag. Er habe "keine Zweifel", dass der Staatsfonds sich an einer Finanzierung beteiligen werde.

Musk führte demnach Ende Juli Gespräche mit Vertretern des Staatsfonds. Zudem gebe es Gespräche mit "einer Reihe weiterer Investoren", schrieb er und sprach sich dafür aus, dass Tesla auch weiterhin eine "breite Investorenbasis" haben solle. Bis er einen detaillierten Plan vorlegen könne, müssten die Gespräche allerdings erst abgeschlossen werden.

Am vergangenen Dienstag hatte der Tesla-Chef mit einem Tweet für Wirbel gesorgt, wonach er einen Rückzug des Elektroautobauers von der Börse ins Auge fasse und die Finanzierung dafür "gesichert" sei. An den Aktienmärkten sorgte die unkonventionelle Ankündigung für Unruhe; die New Yorker Börse setzte den Handel mit der Tesla-Aktie angesichts der Unsicherheit über die Zukunft des Unternehmens zeitweise aus.

Tesla bestätigte später die Pläne für einen möglichen Börsenausstieg. Die letzte Entscheidung solle in einer Abstimmung der Anteilseigner getroffen werden. Musk erklärte zur Begründung, er wolle das optimale "Umfeld" für seine Elektroautofirma schaffen, unabhängig von Störungen durch Kursbewegungen der Tesla-Aktie.

In seinem Blogeintrag vom Montag bezeichnete Musk Spekulationen, wonach bis zu 70 Milliarden Dollar (61 Milliarden Euro) für eine Privatisierung von Tesla notwendig seien, als "drastisch" übertrieben. Er hoffe darauf, dass "ungefähr zwei Drittel" aller Investoren mit Tesla-Anteilen auch in einer reprivatisierten Firma an Bord bleiben würden.

Tesla war 2010 an die Börse gegangen, Musk hält selbst knapp 20 Prozent der Anteile. Mit den Praktiken des Börsengeschäfts hat er jedoch immer wieder öffentlich gehadert.

Der Staatsfonds aus Saudi-Arabien ist nach Musks Angaben an Tesla interessiert, um sich "weg vom Öl zu diversifizieren". Der Fonds habe dafür "mehr als genug Kapital". Die Tesla-Aktie legte nach Musks Blogeintrag am Montag um rund ein Prozent auf mehr als 359 Dollar zu. Den Rückkaufpreis pro Anteil bei einem Börsenabschied hatte Musk in seiner Twitterankündigung Anfang vergangener Woche mit 420 Dollar beziffert.

