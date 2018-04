Tengelmann-Chef Haub wird seit Samstag vermisst

Dies berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf eine Unternehmenssprecherin. Haub wird demnach seit Samstag vermisst.

"Die Suche läuft auf Hochtouren, wir tun alles Menschenmögliche, um ihn zu finden", zitiert das "Handelsblatt" die Sprecherin. Auch die italienische Nachrichtenagentur Ansa sowie das Schweizer Nachrichtenportal "Blick" berichten über den Vermisstenfall.

Der 58-jährige Haub gilt als passionierter Skifahrer. Er führt das Traditionsunternehmen Tengelmann, das seinen Hauptsitz in Mülheim an der Ruhr hat, in fünfter Generation.

(csi)