Schmitz habe sich mit seiner „unzeitgemäßen Machtdemonstration“ im Streit um die Rodung selbst ins Abseits gestellt, sagte Nabu-Präsident Olaf Tschimpke am Freitag in Berlin. Der RWE-Chef habe Tatsachen schaffen wollen - ohne Rücksicht auf die gesellschaftliche Stimmungslage, die laufenden Verhandlungen in der Kohlekommission über einen geregelten Kohle-Ausstieg und die Folgen für Natur und Umwelt. Durch ein Gerichtsurteil war die Abholzung des Waldes vorerst gestoppt worden.

Tschimpke nannte Schmitz einen „Branchen-Dinosaurier“, der die Zeichen der Zeit erkennen müsse. „Während andere große Konzerne erkannt haben, dass Nachhaltigkeit ein Schlüssel zum Erfolg und für breite Akzeptanz in der Öffentlichkeit ist, handelt die RWE-Spitze immer noch wie von vorgestern und wenig weitsichtig. Denn auch RWE weiß: Am Kohleausstieg führt kein Weg vorbei, wenn Deutschland die Klimaziele aus dem Pariser Abkommen erfüllen will.“ Der Essener Energiekonzern zähle mit seinen Kohle-Kraftwerken zu den größten Luftverschmutzern Europas.

Der Nabu vergibt seit 1993 den Negativ-Preis „„Dinosaurier des Jahres“ an Persönlichkeiten, die sich aus Sicht des Verbandes durch besonders rückschrittliches öffentliches Engagement in Sachen Natur- und Umweltschutz hervorgetan haben. 2017 war dies Bauernpräsident Joachim Rukwied, weil er die Verantwortung der Landwirtschaft für das Artensterben abstreite. Die Trophäe ging vor Schmitz bereits zweimal an RWE-Vorstandsvorsitzende.

(mro)