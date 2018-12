Ruth Porat, Finanzchefin von Google und der Muttergesellschaft Alphabet, erklärte, entstehen solle ein Campus mit rund 160.000 Quadratmetern entlang des Hudson in Lower Manhattan. Damit könne Google die Zahl seiner Mitarbeiter in New York in den kommenden zehn Jahren mehr als verdoppeln.

Google eröffnete vor fast 20 Jahren sein erstes Büro in New York. Mittlerweile arbeiten dort mehr als 7.000 Menschen für das Internet-Unternehmen. Die Niederlassung wuchs kontinuierlich. So kündigte Google in diesem Jahr den Kauf des Gebäudes Chelsea Market in Manhattan für 2,4 Milliarden Dollar an. Außerdem sollen weitere Büroflächen am Pier 57 gemietet werden. Beide liegen nördlich des neuen Firmengeländes am Hudson River.

Der neue Campus soll 2020 bezugsfertig sein. Erst vor einem Monat hatte Amazon mitgeteilt, ein zweites Hauptquartier in New York anzusiedeln und dort mehr als 25.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Apple kündigte in der vergangenen Woche an, im texanischen Austin für eine Milliarde Dollar ein Firmengelände aufzubauen. Dort sollen mindestens 5.000 Arbeitsplätze entstehen.

(özi/dpa)