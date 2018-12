Das teilte der Anbieter von Matratzen, Lattenrosten und Boxspringbetten am Donnerstag mit. Laut Medienberichten sind auch Läden in Köln, Bonn und Düsseldorf betroffen. Auf Nachfrage, welche Niederlassungen geschlossen werden, reagierte das Unternehmen nicht, das zur niederländischen Beter Bed Holding gehört und vor über 30 Jahren in Köln gegründet wurde.

Die Muttergesellschaft sprach von "verschiedenen strategischen Maßnahmen, um ein profitables Umsatzwachstum zu erzielen". In diesem Rahmen fallen auch 64 Stellen weg. Ausgenommen seien aber die Mitarbeiter in den von Schließung betroffenen Filialen, die auf andere Läden verteilt würden, hieß es. Matratzen Concord will stärker in die "Omnichannel-Präsenz" investieren, was etwa den Onlinehandel einschließt und den Auftritt in den sozialen Medien.

(felt)