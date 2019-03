später lesen Schritt zur Streaming-Plattform Disney legt Milliarden für Fox Entertainment auf den Tisch FOTO: AP / Richard Drew FOTO: AP / Richard Drew Teilen

Die Walt Disney Company hat das US-Unterhaltungsunternehmen Fox-Entertainment gekauft. Der 71 Milliarden-Dollar-Deal ebnet unter anderem den Weg für Disneys Streamingdienst Disney Plus, der in diesem Jahr in den USA starten soll.