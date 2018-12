Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) werde im nächsten Jahr 1,9 Milliarden Euro betragen, geht aus Konzernunterlagen hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorlagen. In der bisherigen Mittelfrist-Planung war noch 2,7 Milliarden Euro vorgesehen. In diesem Jahr will das Unternehmen seine wiederholt gesenkte Prognose von 2,1 Milliarden Euro auch dank eines Ausgabenstopps noch erreichen. Der Umsatz des Staatskonzerns soll dagegen 2019 leicht auf 45,4 Milliarden Euro steigen. Aber auch dies liegt unter der bisherigen Planung.

Ein Grund für die nach unten korrigierte Planung ist die Dauerkrise bei der Güterbahn. Eigentlich sollte DB Cargo schon dieses Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben. Laut Unterlagen wird damit nun erst 2021 gerechnet.

Die Deutsche Bahn wollte sich zu den Zahlen nicht äußern.

(özi/Reuters)