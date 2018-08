Bayer-Aktie stürzt um 13 Prozent ab

Schon am ersten Handelstag nach dem Urteil eines US-Gerichts gegen den amerikanischen Saatguthersteller Monsanto ist an der Börse das passiert, was Skeptiker befürchtet haben. Die Aktie der Monsanto-Mutter Bayer ist am Montag zwischenzeitlich um mehr als 13 Prozent abgestürzt. Kurz vor Börsenschluss lag das Papier immer noch mehr als zehn Prozent im Minus. Zehn Milliarden Euro hat Bayer zumindest vorübergehend an Börsenwert eingebüßt, und niemand kann derzeit mit Sicherheit voraussagen, wohin die Reise geht, da Monsanto in den Vereinigten Staaten eine große Zahl von Sammelklagen droht.

Hintergrund der Auseinandersetzung: Bayers US-Tochter muss umgerechnet 250 Millionen Dollar Schmerzensgeld an den amerikanischen Krebspatienten Dewayne Johnson (46) zahlen, der seine Erkrankung auf den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup von Monsanto zurückführt. Gegen das erstinstanzliche Urteil eines Geschworenengerichts in San Francisco will der US-Konzern in Berufung gehen. Das Unternehmen bestreitet, dass der Lymphdrüsenkrebs bei Johnson durch Roundup ausgelöst worden ist. Dagegen sind laut Johnsons Anwalt erstmals Firmenunterlagen vor Gericht gewesen, die angeblich beweisen, dass Monsanto seit Jahrzehnten von der Krebsgefahr durch Glyphosat wusste.

Aussage gegen Aussage. Die Börse hat dies extrem beunruhigt. Zumal neben den Prozessgefahren auch Umsatzverluste bei Monsanto drohen, wenn Kunden abspringen würden. Aber ist der Kursabsturz in diesem Ausmaß sachlich gerechtfertigt? „Die Börse neigt zu Übertreibungen“, sagt Jürgen Kurz, Sprecher der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Das Urteil sei in erster Instanz ergangen, der weitere Ausgang des Verfahrens noch völlig offen. „Und an der grundsätzlichen Situation hat sich nichts geändert. Das heißt: Jeder Aktionär, der nach dem Monsanto-Deal an Bord geblieben ist, hat auch jetzt keinen Grund, abzuspringen“, so Kurz. Bayer, so heißt es aus Unternehmenskreisen, habe versicherungstechnisch gut vorgesorgt. Ein Konsortium würde bei Schadensfällen drei Milliarden Euro zahlen, ehe Bayer nach der Integration von Monsanto einspringen müsste. Konsequenz: Zunächst einmal keine Gefahr für den Bayer-Gewinn und die Aktionäre. Dagegen müssten bei Monsanto schon Rückstellungen für die Prozessrisiken gebildet worden sein. Wie viel, war am Montag nicht zu erfahren.

Bei Bayer geben sich die Verantwortlichen noch gelassen. Schon am Wochenende hatte der Konzern erklärt, nach seiner Auffassung stehe das Urteil der Jury „im Widerspruch zu bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnissen, jahrzehntelangen praktischen Erfahrungen und den Einschätzungen von Regulierungsbehörden weltweit“. Am Montag teilte Bayer mit, man sei davon überzeugt, dass die Gerichte im weiteren Verfahrensverlauf zu dem Ergebnis kommen würden, dass Monsanto und Glyphosat für die Erkrankung von Johnson nicht verantwortlich seien. „Das Jury-Urteil ist nur der erste Schritt in diesem spezifischen Verfahren“, hieß es.

In der Europäischen Union darf Glyphosat übrigens noch bis 2022 verwendet werden. Im November des vergangenen Jahres ist die Genehmigung für fünf Jahre verlängert worden. In Deutschland will Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) den Gebrauch von Glyphosat aber zeitlich noch weiter einschränken. Nach Ansicht des Umweltministeriums in Berlin sollte das Herbizid schon ab 2021 nicht mehr verwendet werden.

In Australien drohen Bayer weitere gerichtliche Auseinandersetzungen. Wegen möglicher Gesundheitsschäden durch die Verhütungsspirale Essure muss der Konzern mit einer Sammelklage rechnen. Die Anwaltskanzlei Slater and Gordon aus Melbourne kündigte eine Klage bis zum Jahresende an. Betroffen sind in Australien nach Angaben der Kanzlei etwa 5000 Frauen. Auch in anderen Ländern hat Bayer wegen der Spirale juristische Probleme.