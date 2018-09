Bayer gehen die Pharma-Kassenschlager aus

(anh/rtr) Tausende Klagen wegen Glyphosat, elf Milliarden Euro Börsenwert vernichtet: Der Ärger um den Unkrautvernichter beherrscht die Schlagzeilen über Bayer. Immerhin hob am Montag ein Gericht in Brasilien eine einstweilige Verfügung zum (von einer Vorinstanz) verhängten Verbot von Glyphosat-Produkten auf. Das Ganze überschattet aber ein fundamentales Problem von Bayers: „Die Pharmasparte hat gemessen an Industriestandards nur eine relativ schwache Phase-III-Pipeline", sagt Berenberg-Analyst Alistair Campbell. Die klinische Forschung zu neuen Medikamenten wird in vier Phasen unterteilt, in Phase III geht es darum, harte Daten zur Wirksamkeit zu ermitteln. Je weniger Medikamente getestet werden, desto weniger Neuzulassungen und Kasssenschlager kann ein Konzern erwarten.

Laut Experten ist bei Bayer der Nachschub aber zu schwach, um Umsatzausfälle nach dem Patentablauf der Top-Medikamente auffangen zu können. Zu den Kassenschlagern zählen aktuell das Schlaganfallmittel Xarelto (3,3 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2017) und das Augenmittel Eylea (1,9 Milliarden). Doch die Patente laufen Mitte der 20er Jahre aus. Im weltweiten Pharmamarkt belegt Bayer laut Evaluate Pharma nur den 15. Platz.

Anleger und Mitarbeiter sorgten sich, dass die Pharmasparte wegen der Monsanto-Übernahme zu kurz kommt. Bayer-Chef Werner Baumann hatte auf der Hauptversammlung im Mai versichert, man sei mit 50 Projekten in der klinischen Entwicklung gut aufgestellt. Den aussichtsreichsten Kandidaten traut er einen jährlichen Gesamtumsatz von mindestens sechs Milliarden Euro zu. Analysten sind skeptisch: „Ich sehe momentan keine neuen Blockbuster", sagt ein Fondsmanager. „Im Pharmabereich muss viel getan werden, sie müssen weiter investieren." Bayer prüft derzeit unter dem Namen „Super Bowl" seine Pharmaforschung. Erste Ergebnisse seien im November zu erwarten, so Insider. Möglich seien Stellenkürzungen oder die Auslagerung von Tests.

Den Arbeitnehmern hat Bayer im Zuge der Monsanto-Übernahme zugesagt, dass an Pharma nicht gespart werde. Auch Partnerschaften und Zukäufe blieben möglich. Doch Analysten verweisen darauf, dass Bayer nach der Milliarden-Übernahme von Monsanto nur noch begrenzt Mittel zur Verfügung hat.

Zugleich wirft der irische Konkurrent Shire Bayer vor, mit seinem gerade erst in den USA zugelassenen Bluter-Medikament Jivi eigene Patnete zu verletzen. Bayer weist die Vorwürfe zurück.