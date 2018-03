ZF belohnt Mitarbeiter mit Jahresprämie

(SZ) ZF beteiligt seine Tarif-Mitarbeiter im Saarland und an den anderen deutschen Standorten an den Erfolgen des vergangenen Jahres. 1480 Euro Prämie überweist der Autozulieferer an Vollzeitbeschäftigte. Hinzu kommen 15 Euro pro vollem Jahr der Betriebszugehörigkeit, wie der Friedrichshafener Konzern mitteilte. Die Erfolgsbeteiligung wird nach ZF-Angaben – angeglichen an die individuelle Arbeitszeit und unterjährige Unternehmenszugehörigkeit – mit dem April-Entgelt an mehr als 44 000 Beschäftigte gezahlt .