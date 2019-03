später lesen Handelsstreit Weitere Gespräche zwischen USA und China Teilen

Twittern







US-Delegierte wollen in der kommenden Woche für neuerliche Gespräche im Handelsstreit nach China reisen. Der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin werden an der achten Verhandlungsrunde am nächsten Donnerstag und Freitag teilnehmen, teilte ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums mit. AP