Saarbrücken Wechsel an der Spitze der Bundesbank in Saarbrücken

Nach acht Jahren als Leiter der Filiale Saarbrücken ist Karl-Heinz Thiel am Freitag mit einer Feier in den Ruhestand verabschiedet worden. Thiel, der seit 1975 für die Bundesbank in verschiedenen Positionen und an mehreren Standorten in Rheinland-Pfalz und im Saarland tätig war, hatte seit 2010 das Amt des Filialleiters in Saarbrücken inne.