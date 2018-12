später lesen Bahnindustrie Vier EU-Länder haben Bedenken gegen Zugfusion Teilen

(dpa) Vier europäische Länder haben Bedenken gegen den Zusammenschluss der Zugsparten von Siemens und Alstom geäußert. In einem gemeinsamen Brief an die Europäische Kommission erklärten Vertreter Großbritanniens, Belgiens, Spaniens und der Niederlande, der Verlust von Wettbewerb durch die Fusion sei „weitgehend und erheblich“. dpa