Etwa 30 Busfahrer der Saar-Mobil GmbH haben gestern im Tarifstreit in St. Ingbert und Bexbach ihre Arbeit niedergelegt. Konkret fordern die Busfahrer ein Stundenentgelt von 17 Euro brutto, ein 13. Monatsgehalt, Urlaubsgeld und Zuschläge an Samstagen, nachts sowie an Sonn- und Feiertagen.