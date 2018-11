später lesen Tarifverhandlungen Verdi fordert mehr Geld für Banker Teilen

Verdi geht mit einer Forderung von sechs Prozent mehr Geld in die Tarifrunde für die rund 200 000 Beschäftigten der privaten und öffentlichen Banken in Deutschland. Neben einer besseren Bezahlung will die Gewerkschaft angesichts der fortschreitenden Digitalisierung in der Branche auch mehr Weiterbildung durchsetzen. dpa