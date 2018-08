Toyota und Uber wollen Roboterautos entwickeln

Der japanische Autoriese steckt eine halbe Milliarde US-Dollar (rund 428 Millionen Euro) in Uber. Das Start-up wird dabei laut „Wall Street Journal“ insgesamt mit 72 Milliarden Dollar bewertet. Als Teil des Abkommens werden Toyota-Minivans mit Roboterwagen-Technologie von Uber und Fahrassistenztechnik der Japaner ausgestattet. Die Autos sollen von 2021 an in einem Pilotprojekt beim Fahrdienst-Vermittler zum Einsatz kommen. Uber hatte zuletzt mehrfach signalisiert, man wolle die Plattform auch für Roboterwagen anderer Anbieter öffnen.