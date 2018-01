Textilhandel steht vor einem großen Umbruch

Ein gesättigter Markt und der wachsende Online-Handel macht den Textilläden in den Städten zu schaffen. 2018 wird ein schwieriges Jahr.

Die Schließung aller rund 130 Filialen der Modekette Biba zum Jahreswechsel hat es noch einmal deutlich gemacht: 2017 war für viele Modehändler in den deutschen Innenstädten ein schwieriges Jahr. Doch 2018 könnte es noch schlimmer kommen.

„Die Kunden sind satt, die Kleiderschränke voll, der Markt ist überbesetzt“, beschreibt das Branchenfachblatt „Textilwirtschaft“ in einer Bilanz des Jahres 2017 das Dilemma der Branche. Das führt zu einem immer schärfer werdenden Verdrängungswettbewerb. Die Branche ist im Umbruch. Online-Händler wie Zalando gewinnen an Boden. Aber auch Hersteller wie Adidas, die mit eigenen Läden und Online-Shops dem Handel Konkurrenz machen, und Billigketten wie Primark schneiden sich ein immer größeres Stück vom Kuchen ab.

Da die Umsätze mit Textilien insgesamt kaum noch wachsen, geht ihr Wachstum auf Kosten der „klassischen“ Modeläden in den Einkaufsstraßen. „Der Textilmarkt ist ein Haifischbecken“, beschreibt Martin Schulte von der Unternehmensberatung Oliver Wyman die Situation. „Die zahlreichen Insolvenzen und Schieflagen der letzten Jahre haben gezeigt, wie umkämpft das Geschäft ist.“

Und der Druck auf Boutiquen und Modehäuser dürfte eher noch zunehmen. „Die Verlagerung der Umsätze im Textilhandel in Richtung Online geht weiter“, ist Michael Gerling vom Kölner Handelsforschungsinstitut EHI überzeugt. Allenfalls das Thema der Umschichtung verringere sich.

Hoffnungslos ist die Situation für die „klassischen“ Modeläden in den Einkaufsstraßen aber dennoch nicht, ist der Branchenkenner überzeugt. „Im Textilbereich wird es immer lokale Platzhirsche geben, die gar keinen Onlineshop haben“, meint er. Doch müsse sich der Fachhändler in der Innenstadt anstrengen, wenn er eine Zukunft haben wolle. Er müsse den Kunden Leistungen anbieten, „die nicht im Internet kopiert werden können“. Das werde dann auch vom Kunden honoriert. Axel Augustin vom Handelsverband Textil (BTE) formuliert es noch schärfer: „Laiendarsteller sind in der Branche nicht mehr überlebensfähig.“

Von der Wettbewerbsdynamik, die in der Branche herrscht, bleibt inzwischen selbst ein Gigant wie H&M nicht mehr verschont. Der Branchenriese, der jahrelang mit seinem neuartigen Verkaufskonzept die Branche aufmischte, wirkt neuerdings verwundbar. Im Ende November abgelaufenen Schlussquartal des Geschäftsjahres 2016/17 mussten die Schweden trotz Neueröffnungen erstmals in der Unternehmensgeschichte Umsatzeinbußen hinnehmen. Jetzt sollen Filialen geschlossen werden.

Und die nächste Herausforderung für die Textilbranche steht schon vor der Tür: die Alterung der Gesellschaft und ihre Folgen für den Handel. „Der Markt wird merkbar schrumpfen, besonders in kaufkräftigen Schichten“, prognostiziert Thomas Rasch vom Modeindustrieverband German Fashion die in einigen Jahren zu erwartende Entwicklung. Darauf müsse sich die Branche erst noch einstellen.