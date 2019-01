Wichtig seien dafür „gezielte Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur und die frühkindliche Bildung“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Bundesweit geht zwar Mehrheit der Familienunternehmer mit Optimismus in das neue Jahr. 61 Prozent rechnen einer Umfrage zufolge mit einer Ausweitung ihres Geschäfts. Sorgen macht 72 Prozent aber der Fachkräftemangel, und 67 Prozent beklagen eine „Verkrustung des Arbeitsrechts“.