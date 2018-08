Ryanair verschärft Regeln für Handgepäck

Ein zweites Gepäckstück muss künftig grundsätzlich gegen Gebühr eingecheckt werden. Bislang konnten Kunden im Normaltarif ihre Rollkoffer oder andere Taschen in Handgepäckgröße kostenlos am Gate einchecken lassen. Priority-Kunden dürfen weiterhin zwei Gepäckstücke mit in die Kabine nehmen.

Gelten soll die neue Regelung für alle Buchungen, die vom 1. September an vorgenommen werden. Für bereits gebuchte Flüge gelten die neuen Regelungen vom 1. November an. Passagiere, die rückwirkend von der neuen Regelung betroffen sind, haben die Wahl, entweder gegen Gebühr von zehn Euro zusätzlich ein zweites Gepäckstück zu buchen oder sich den Flugpreis erstatten zu lassen, sagte ein Ryanair-Sprecher. Mit dem Schritt sollen Verspätungen reduziert werden, die durch das Einchecken von zwei Gepäckstücken beim Einsteigen entstehen.