Europas größter Billigflieger Ryanair hat im Tarifstreit mit einer Pilotengewerkschaft in Italien eine Einigung erzielt. Die mehr als 300 in der ANPAC organisierten Piloten hätten am Montagabend mit großer Mehrheit dem Vertrag zugestimmt, erklärte die Gewerkschaft gestern. dpa