Die Kläger werfen ihm nach Informationen der Saarbrücker Zeitung vor, er habe sich in seiner damaligen Rolle als Sanierer selbst die Taschen gefüllt – weit über das hinaus, was ihm in seiner Tätigkeit zustand. Dem Saarbrücker Landgericht liegt eine entsprechende Klage der Münchner Kanzlei Weil, Gotshal und Manges vor. Abel selbst war von den Vorwürfen bisher nichts bekannt. Er will sich äußern, sobald ihm die Klage vorliegt.