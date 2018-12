Vor den Verhandlungen hatten Teilnehmer der Konferenz verschiedenste Ziele ausgegeben. So sprach etwa der Energieminister Saudi-Arabiens, Khalid Al-Falih, davon, dass Kürzungen in einer weiten Spanne von 500 000 bis 1,5 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag möglich seien.

Die Opec war unter Druck geraten, weil der Ölpreis zwischen Anfang Oktober und Anfang Dezember um 30 Prozent abgestürzt ist. Analysten gehen davon aus, dass sich der Preis nur bei einer hohen Förderkürzung stabilisiere. Der Markt gehe von einer Kürzung von 1 bis 1,5 Millionen Barrel aus, so ein Analyst des Forschungsinstituts JBC.