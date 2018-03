später lesen Umzug Neues Arbeitsgericht für das ganze Saarland Teilen

Zum 1. April wird aus den bisherigen Arbeitsgerichten Saarbrücken, Neunkirchen und Saarlouis das neue Arbeitsgericht Saarland. Standort des neuen Gerichts ist im Saarbrücker Justizviertel die Hardenbergstraße 3. Auch das Landesarbeitsgericht zieht dorthin, wie das Justizministerium mitteilte. „Die Zusammenlegung der Arbeitsgerichte ist ein notwendiger Schritt, um die Qualität in der Rechtsprechung zu sichern, effiziente Personalstrukturen zu schaffen und die Aufgaben des Gerichts bürgerfreundlich zu erfüllen“, sagte Justizminister Peter Strobel (CDU). Der Umzug ist für heute und morgen geplant. Am 2. und 3. April soll die Betriebsbereitschaft am neuen Standort hergestellt werden.